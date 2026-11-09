தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்ற தொழிலாளர்கள் ஓசூரில் வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகள்
தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் சென்ற தொழிலாளர்கள் ஓசூரில் வெறிச்சோடி காணப்பட்ட சாலைகள்
UPDATED : நவ 09, 2026 01:33 AM
ADDED : நவ 09, 2026 01:02 AM
ஓசூர்: ஓசூரில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்ததால், முக்கிய சாலைகள் கூட வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.
தமிழக எல்லையிலுள்ள தொழில் நகரான ஓசூரில், பல ஆயிரக்கணக்கான சிறு, குறு, நடுத்த தொழிற்சாலைகள், பல முன்னணி பெரிய நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன. அதனால், சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி மட்டுமின்றி, தென்மாவட்ட தொழிலாளர்கள், வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர்.
முக்கிய பண்டிகை நாட்களில், தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்வது வழக்கம். அதன்படி, தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட, தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளனர். நேற்று முன்தினம் வரை, போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்த ஓசூர் நகரம், நேற்று அமைதியாக காணப்பட்டது.
சாலைகளில் குறைந்தளவில் தான் வாகனங்கள் சென்றன. உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு செல்லாத மக்கள், வெளியில் வராமல் தங்களது குடியிருப்பு பகுதிகளிலேயே பட்டாசுகளை வெடித்து, தீபாவாளியை கொண்டாடினர். அதனால், ஓசூர் நகர் பகுதிகளில் பட்டாசு சத்தம் அதிகமாக இருந்தது.
ஆனால், தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் நகர் பகுதியில் உள்ள தேன்கனிக்கோட்டை, பாகலுார் மற்றும் ராயக்கோட்டை மாநில நெடுஞ்சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன. அதனால், எந்த போக்குவரத்து சிக்னல்களும் இயங்கவில்லை. வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலின்றி சாலையில் பயணித்தனர். வெளியூர் சென்ற தொழிலாளர்கள் திரும்பி வரும் வரை, ஓசூர் நகரம் போக்குவரத்து நெரிசலின்றி காணப்படும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.