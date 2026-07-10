மாணவ நாடாளுமன்ற பொறுப்பாளர்கள் சரஸ்வதி வித்யாலயாவில் பதவியேற்பு
மாணவ நாடாளுமன்ற பொறுப்பாளர்கள் சரஸ்வதி வித்யாலயாவில் பதவியேற்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:55 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
அருகிலுள்ள குந்தாரப்பள்ளி சரஸ்வதி வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ.,
பள்ளியில், இந்த கல்வியாண்டிற்கான மாணவ நாடாளுமன்ற
பொறுப்பாளர்கள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது. பள்ளி தாளாாளர் டாக்டர்
அன்பரசன் மற்றும் பள்ளி முதல்வர் சங்கீதா அன்பரசன் ஆகியோர் தலைமை
வகித்தனர்.
விழாவில், மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா, புதிதாக பொறுப்பேற்ற
மாணவ தலைவர்களுக்கு, பதவிகளுக்கான பேட்ஜ்களை அணிவித்து வாழ்த்தி
பேசுகையில், ''தலைமை பண்பு என்பது பள்ளி பருவத்திலிருந்தே
வளர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. பொறுப்பேற்றுள்ள மாணவ, மாணவியர் மற்ற
மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும். கடமை, ஒழுக்கம்,
நேர்மை, ஆகியவற்றை தங்களின் வாழ்நாளில் கடைபிடித்து,
எதிர்காலத்தில் சிறந்த குடிமக்களாக உருவாக வேண்டும்,'' என்றார்.
முன்னதாக,
மாணவ தலைவர்கள் தங்களின் கடமைகளை நேர்மையுடனும், பொறுப்புடனும்
செய்வோம் என, உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனர். இந்த ஆண்டு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி மாணவத்தலைவர்கள், தங்களின்
பொறுப்புகளை ஏற்கும் விதமாக இவ்விழா ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.