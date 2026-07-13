சத்துணவு பணியாளர் இல்லாததால் மாணவர்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:21 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன் கனிக்கோட்டை தாலுகா, பெட்ட
முகிலாளம் பஞ்., உட்பட்ட டி.பழையூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்-கப்பள்ளியில், 36 மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். இப்பள்-ளியில், கிருஷ்ணன் என்பவர் ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார். பள்-ளியில் துாய்மை பணியாளர்கள் இல்லாததால், மாணவ, மாணவி-யர்தான், பள்ளியை சுத்தம் செய்வது, குப்பை அள்ளுவது, தண்ணீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்வது போன்ற பணிகளை செய்-கின்றனர். இது, பெற்றோரை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது. இப்பள்ளிக்கு சத்துணவு பணியாளர் கடந்த ஒரு மாதமாக இல்லை. சத்துணவு அமைப்பாளர் பணியிடமும் காலியாக உள்-ளது.
அதனால், கெத்தள்ளி அரசு பள்ளி யில் உணவு சமைத்து, அங்-குள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் வெங்கடேசன் என்பவர், 10 கி.மீ., தொலைவிலுள்ள டி.பழையூர் அரசு துவக்கப்பள்ளிக்கு தினமும் பைக்கில் சென்று உணவு வழங்குகிறார். வெங்கடேசன் கொத்தள்ளி அரசு பள்ளிக்கு சத்துணவு அமைப்பாளராக இருந்-தாலும், தொழுவபெட்டா, குல்லட்டி, போகசந்திரம், டி.பழையூர் என, 4 பள்ளி களில், சத்துணவு பொறுப்பை கூடுதலாக கவனிக்கிறார்.
மலை கிராம மக்களின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வரும் மாவட்ட நிர்வாகம், உடனடியாக நேரில் ஆய்வு செய்து, டி.பழையூர் பள்ளிக்கு தனியாக சத்துணவு அமைப்பாளர், பணி-யாளர் மற்றும் துாய்மை பணியாளரை நியமித்து, மலை கிராம மாணவ, மாணவியரின் ஆரம்ப கல்விக்கு உதவியாக இருக்க, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.