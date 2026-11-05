துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கல்

ADDED : நவ 04, 2026 06:06 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணம் டவுன் பஞ்.,ல் பணிபுரியும், 53 துாய்மை
பணியாளர்களுக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் பிரியாணி வழங்கும் விழா
நடந்தது.
டவுன் பஞ்., தலைவர் அம்சவேணி செந்தில்குமார் தலைமை
வகித்து புத்தாடைகள், பிரியாணி வழங்கி பேசுகையில்,
''காவேரிப்பட்டணம் டவுன் பஞ்.,ல், பொங்கல், தீபாவளி என, எந்த
பண்டிகையாக இருந்தாலும் பணியாளர்களுக்கு, புத்தாடைகள் பரிசுகள்
வழங்கப்படுவது வழக்கம். தற்போது தீபாவளி நெருங்கும் வேளையில்,
பணியாளர்களுக்கு எங்கள் சொந்த செலவில், புத்தாடைகள் மற்றும்
பிரியாணி வழங்கப்பட்டது,'' என்றார்.தொடர்ந்து டவுன் பஞ்., தலைவர் பிறந்த
நாளையொட்டி அவருக்கு கேக் வெட்டி துாய்மை பணியாளர்கள் கொண்டாடினர். தி.மு.க., அமைப்புசாரா ஓட்டுரணி துணைத்தலைவர்
செந்தில்குமார் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.