/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பைக் கவிழ்ந்து ஸ்வீட் மாஸ்டர் பலி
ADDED : அக் 28, 2026 05:57 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணகிரி; பர்கூர் அடுத்த பி.ஆர்.சி., மாதேப்பள்ளி அடுத்த மேல்கொட்டாயை சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ், 52, ஸ்வீட் மாஸ்டர். கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், விழா காலங்களில் ஸ்வீட் செய்து கொடுப்பது வழக்கம்.
அதன்படி நேற்று முன்தினம் கிருஷ்ணகிரி அடுத்த துறிஞ்சிப்பட்டியில் ஒரு வீட்டில், ஸ்வீட் செய்யும் பணிக்கு வந்துள்ளார். பணி முடிந்து அச்சமங்கலத்தை சேர்ந்த தன் உதவியாளர் அனந்தகுமார் என்பவருடன் ஊருக்கு திரும்பினார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் அனந்தகுமாரை ஒரப்பம் அருகே இறக்கி விட்டு, பைக்கில் சென்றுள்ளார்.மேல்கொட்டாய் அருகே சென்றபோது, மான் ஒன்று திடீரென சாலையை கடந்து ஓடியது. இதில் நிலைதடுமாறி பைக் கவிழ்ந்ததில், தலையில் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே வெங்கடேஷ் பலியானார். கந்திகுப்பம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.