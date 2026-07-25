/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பள்ளியில் தமிழ்க்கூடல் மன்றம் துவக்க விழா
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:42 AM
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பாப்பாரப்பட்டி;
பாப்பாரப்பட்டி தியாகி சுப்ர மணிய சிவா அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், தமிழ்க் கூடல் மற்றும் பல்வேறு மன்றங்களின் துவக்க விழா நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் வாசுதேவன் தலைமை வகித்தார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் கிருஷ்ணன் வரவேற்றார். பாடவாரியாக ஆங்-கிலம், கணிதம், அறிவியல், வினாடி வினா, சிறார் திரைப்படம், தொன்மை மன்றங்கள் துவக்-கப்பட்டன. தமிழ்க்கூடல் நிகழ்வில் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற இளங்கோ சிறப்புரையாற்றினார். மன்றங்களின் பிரதிநிதிகளான மாணவ மாண-வியர் துவக்க விழாவில் பேசினர். தமிழாசிரியை செல்வி நன்றி கூறினார்.