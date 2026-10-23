தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 22, 2026 02:35 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:03 AM
ஓசூர்: தேர்தல் சமயத்தில், த.வெ.க., அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதி படி, விவசாயிகள் வாங்கிய கூட்டுறவு பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
வறட்சியால் ஏற்பட்டுள்ள பயிர் பாதிப்புகளுக்கு, நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிக்கும் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே உத்தனப்பள்ளியில், மா.கம்யூ., கட்சியின் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் சாலைமறியல் போராட்டம் நடந்தது.மாவட்ட தலைவர் முருகேஷ் மற்றும் 11 பெண்கள் உட்பட, 43 பேரை, உத்தனப்பள்ளி போலீசார் கைது செய்தனர். அதேபோல், அஞ்செட்டியில் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் மறியலில் ஈடுபட்ட, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் குமாரவடிவேல் மற்றும் 16 பெண்கள் உட்பட, 29 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஓசூர் ராம்நகரில், வட்ட தலைவர் ராஜாரெட்டி தலைமையில், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தேன்கனிக்கோட்டை பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, மாவட்ட துணைத்தலைவர் ராஜி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
* ஊத்தங்கரை ரவுண்டானா அருகே நடந்த சாலை மறியல் போராட்டத்திற்கு வட்ட தலைவர் முத்துக்குமார் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சபாபதி, போச்சம்பள்ளி வட்ட செயலாளர் சாமு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் நஞ்சுண்டன், மகாலிங்கம், விவசாயிகள் சங்க ஊத்தங்கரை வட்ட செயலாளர் பாஞ்சாலராசன், அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்க மாவட்ட தலைவர் லெனின், செயலாளர் செல்வராசு மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர். மறியலில் ஈடுபட்ட, 28 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
* கிருஷ்ணகிரி, லண்டன்பேட்டை பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் எதிரே நேற்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில், மறியல் போராட்டம் நடந்தது. வட்ட தலைவர் ராமசாமி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் பேசினார். தொடர்ந்து மறியலில் ஈடுபட முயன்ற, 20 பேரை போலீசார் கைது செய்து, மாலையில் விடுவித்தனர்.