தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 03:35 AM
ADDED : அக் 15, 2026 02:56 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி தாலுகா அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர், 45 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்-தினர்.
வட்ட தலைவர் சென்னப்பன் தலைமை வகித்தார். வட்ட செயலாளர் பெருமாள், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சந்திரன், மாவட்ட தலைவர் நந்தகுமார், துணைத்தலைவர் ஜெயபிரபா, மாநில துணை தலைவர் தினேஷ் ஆகியோர் பேசினர். முன்னாள் துணைத்தலைவர் மஞ்சுளா நன்றி கூறினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்-டத்திற்கான விதிமுறைகளை உடன் வெளியிட்டு பழைய ஓய்வூ-திய திட்டத்திற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும்.
சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணிபுரியும் சத்துணவு ஊழி-யர்கள் அனைவருக்கும் முறையான காலமுறை ஊதியம் வழங்கி, தமிழ்நாடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட பலன்களை வழங்க வேண்டும். 2002ல், பணி நீக்கம் செய்யப்-பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலைப்பணியாளர்களின், 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி பணிக்காலமாக முறைப்படுத்த வேண்டும். ஊரக வளர்ச்சித்து-றையில் பணிபுரிந்து வரும் பஞ்., செயலாளர்களுக்கும், நுாலகத் -துறையில் பணிபுரியும் ஊர்ப்புற நுாலகர்களுக்கும், தமிழ்நாடு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்-களுக்கான அனைத்து பலன்களையும் வழங்க வேண்டும். தொகுப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் எம்.ஆர்.பி., செவிலியர்கள் அனைவரையும் காலமுறை ஊதியத்தில் நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட, 45 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.