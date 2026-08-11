10 மாதமாக முடியாத டேங்க் பணி குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் மறியல்
10 மாதமாக முடியாத டேங்க் பணி குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் மறியல்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:12 AM
கிருஷ்ணகிரி: வேப்பனஹள்ளி அருகே, 10 மாதங்களாக கட்டி முடிக்கப்படாத மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி பணியால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி, கிராம மக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்-டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி பஞ்., அரியனப்பள்-ளியில், ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்களுக்-கான, குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி சேதமானதால் அதை இடித்து விட்டு, அருகிலுள்ள இடத்தில் புதிய மேல்நிலை நீர்-தேக்கத் தொட்டி கட்ட கடந்த, 10 மாதங்களுக்கு முன் பணி துவங்கப்பட்டது. ஆனால், டேங்க் கட்டுமான பணி நடக்க-வில்லை.இங்கு மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி கட்ட, சிலர் எதிர்ப்பு தெரி-வித்து வருவதால், அலுவலர்கள் இதை கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால், இப்பகுதியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக கூறி, அரியனப்பள்ளி மக்கள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்-டனர். அப்போது, முதல்வர் தனிப்பிரிவிற்கு புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை இல்லை, மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி கட்டுமான பணியை உடனே முடிக்க வேண்டும் எனவும் கூறி, கோஷங்-களை எழுப்பினர்.
அவர்களிடம், வேப்பனஹள்ளி, பி.டி.ஓ.,க்கள் சாவித்திரி, விவே
கானந்தன் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர்
பத்மாவதி ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, விரைவில் தீர்வுக்-கான
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததையடுத்து, அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.