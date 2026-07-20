/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ டாஸ்மாக்கில் குண்டு வீச்சு ஊழியர் படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:14 AM
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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அடுத்த, பாஞ்சாலியூரில் இயங்கும் டாஸ்மாக் கடையில், தற்காலிக உதவியாளராக கிருஷ்ணகிரி ராஜாஜி நகர் பிரகாஷ், 58, பணிபுரிகிறார்.
மேல்சோமார்பேட்டை சத்தியமூர்த்தி, 27, நிதிஷ்குமார், 25, ஆகியோர், கடைக்கு நேற்று மதியம் வந்து, 2 பீர் பாட்டில்கள் வாங்கி தகராறு செய்து சென்றனர்.
பின், இருவரும், மீண்டும் கடைக்கு வந்து, பெட்ரோல் குண்டை வீசியதில், பிரகாஷின் முகம், தோள்பட்டையில் பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டது.
அக்கம்பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். கிருஷ்ணகிரி போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.