கி.கிரி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் திறந்தும் 'கியூஆர்' கோடு பிரச்னையால் அவதி
கி.கிரி மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் திறந்தும் 'கியூஆர்' கோடு பிரச்னையால் அவதி
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 AM
கிருஷ்ணகிரி,:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் பணியாளர்களின், 2 நாள் போராட்டத்திற்கு
பிறகு, மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், 'கியூஆர்' கோடு
இயங்காததால் குடிமகன்கள் அவதியடைந்தனர்.
தமிழகத்தில்
எம்.ஆர்.பி., விலைக்கே மது பாட்டில்கள் விற்க வேண்டும். திரும்ப
கொடுக்கும் காலி பாட்டில்களுக்கு பணத்தை கொடுத்த பின் பணத்தை
பெற்றுக்கொள்ளும் முறைக்கு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு
தெரிவித்தனர். இதனால் கடந்த, 2 நாட்களாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
உள்ள, 110 டாஸ்மாக் கடைகளையும் மூடி, ஊழியர்கள் போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டாஸ்மாக்
மேற்பார்வையாளர்களை முதல்கட்டமாக, 'சஸ்பெண்ட்' செய்து, தமிழக
அரசு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து நேற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்த
முடியவில்லை. இரு நாட்களாக மது அருந்த முடியாத விரக்தியில் இருந்த
மது பிரியர்கள், கடைக்கு முன் திரண்டு, கூச்சலிட்டதால் பரபரப்பு
ஏற்பட்டது.
இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட டாஸ்மாக் மேனேஜர் செங்கிஸ்கான் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில் கடந்த இரு தினங்களாக கடைகளை மூடி ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்ட, 75 மேற்பார்வையாளர்கள், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
'கியூஆர்' கோடு மாற்றம் செய்த புதிய செயலி செயல்பாட்டில் சிறு சிறு
பிரச்னைகள் உள்ளது. அது, ஓரிரு நாளில் சரிசெய்யப்படும். தொழில்நுட்ப
கோளாறுகள் மற்றும் இதர பிரச்னைகள் குறித்து, தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.