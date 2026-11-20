கோவில் கும்பாபிஷேக விழா பெண்கள் தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
கோவில் கும்பாபிஷேக விழா பெண்கள் தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:31 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணம் ஒன்றியம் சாப்பர்த்தி பஞ்., பந்தேரி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள செல்வ விநாயகர், ஓம்சக்தி கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம் இன்று (நவ.20) நடக்கிறது. இதையொட்டி கடந்த, 17ம் தேதி, கணபதி பூஜை, பால்கம்பம் நடுதல், கலசாபிஷேகம், கோபுரத்தில் தானியம் நிரப்புதல், கோபுர விமான கலசம் பிரதிஷ்டை ஆகியவை நடந்தது. நேற்று காலை, 200க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தீர்த்தக்குடங்கள் மற்றும் முளைபாரியுடன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக சென்று, சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்தனர்.
இரவு, கணபதி பூஜை, கங்கணம் கட்டுதல், வாஸ்து சாந்தி ஹோமம், கும்ப அலங்காரம், யாகசாலைக்கு கலசம் எடுத்து வருதல், விக்னேஷ்வர பூஜை, முதல்கால யாக பூஜை, 108 திரவிய அபிஷேகம், கணபதி ஹோமம், அஷ்டலட்சுமி ஹோமம், பஞ்ச சுத்த ஹோமம், நவகிரஹ ஹோமம், சுவாமி சிலை பிரதிஷ்டை ஆகியவை நடந்தது. இன்று காலை, 9:00 மணிக்கு, ஓம்சக்தி மற்றும் செல்வ விநாயகர் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம் நடக்க உள்ளது.