'கி.கிரியில் மாங்கனி கண்காட்சியுடன் புத்தக கண்காட்சியும் நடத்தப்படும்'
'கி.கிரியில் மாங்கனி கண்காட்சியுடன் புத்தக கண்காட்சியும் நடத்தப்படும்'
ADDED : ஆக 13, 2026 03:10 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி மைதானத்தில், 32-வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சி நிறைவு விழா நடந்-தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து, சிறந்த அரங்குகள் அமைத்த அரசு அலுவலர்கள், சிறந்த, 'மா' உற்பத்தி விவசாயிகள் உள்பட மொத்தம், 92 பேருக்கு பரிசுகள், கேடயங்கள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசியதா-வது:
தமிழக முதல்வர், 'மா' விவசாயிகளுக்கு விலை பற்றாக்குறை செலுத்தும் திட்டத்தின் மூலம், 'மா' விவசாயிகளுக்கு உதவிட முன்வந்தது. ஆனால், ஜூலை, 8-ம் தேதி தான் மத்திய அரசு இதற்கான ஒப்-புதல் கொடுத்தால், கிட்டத்தட்ட மாங்காய் பருவம் முடிவுற்ற-தனால், நம் மாவட்டத்தில் கொள்முதல் குறைவாகத்தான் செய்ய முடிந்தது. அடுத்த ஆண்டு மே மாதத்திலேயே இதற்குண்டான ஆணை வாங்கி, அதை முழுமையாகச் செயல்படுத்தி விவசாயிக-ளுக்கு 'மா'விற்கான பற்றாக்குறை விலை பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், மாங்கனி கண்காட்சி நடந்த, 34 நாட்-களில், 1.40 லட்சம் பேர் வந்து பார்வையிட்டுள்ளனர்.
இனி, அரசு ஆடவர் கலைக் கல்லுாரி மைதானத்தில் தான் மாங்-கனி கண்காட்சி நடக்கும். அடுத்தாண்டு முதல், மாங்கனி கண்-காட்சியோடு இணைந்து புத்தகக் கண்காட்சியும் நடக்கும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இணை இயக்குனர்கள் வேளாண் துறை உமா, தோட்டக்கலைத்-துறை குணவதி மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.