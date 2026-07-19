மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி விபரத்தை பதிவு செய்த கலெக்டர்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி விபரத்தை பதிவு செய்த கலெக்டர்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:13 AM
கிருஷ்ணகிரி: பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்ப விபரங்களை இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யும் சுயக் கணக்கெடுப்பு வசதியை செய்யலாம். இந்நி-லையில் கலெக்டர் தினேஷ் குமார், தன் வீட்டு பட்டியல் கணக்-கெடுப்பை இணையத்தில் பதிவு செய்தார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வீடுகள் பட்டியலிடல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணி வரும் ஆக.,1 முதல், 3- வரை நடக்கிறது. இதில், முதல் முறையாக பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்ப விபரங்களை, இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யும் சுயக் கணக்கெடுப்பு வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரும் 31ம் தேதி வரை குடும்ப தலைவர் அல்லது குடும்பதலைவி, https://se.census.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மொபைல் எண்ணை பதிவு செய்து, அங்கு கேட்கப்படும் 33 கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதிலளித்து குடும்ப விபரங்களை பதிவு செய்தால் போதுமானது. பதிவு நிறைவடைந்தவுடன் உங்களுக்கு எஸ்.இ.ஐ.டி., வழங்கப்படும். பின்னர் கணக்கெடுப்பாளர் உங்கள் வீட்டிற்கு வரும்போது, அதை தெரிவித்தால் போதும். பள்ளி, கல்லுாரிகள் மற்றும் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் வாயிலாகவும், சுயக் கணக்கெடுப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்-தப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு கூறினார்.
புள்ளியியல் துணை இயக்குனர் குப்புசாமி, தனி தாசில்தார் (பேரிடர் மேலாண்மை) வெங்கடேசன் உடனிருந்தனர்.