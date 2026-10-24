மருத்துவமனையில் தேவையான மருந்து கையிருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும்: கலெக்டர்
மருத்துவமனையில் தேவையான மருந்து கையிருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும்: கலெக்டர்
ADDED : அக் 23, 2026 05:40 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை வளாகத்தில், உலக காயம் தினத்தை முன்னிட்டு, அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை மற்றும் தீயணைப்புத்துறை இணைந்து, பெருமளவிலான விபத்து மேலாண்மை
ஒத்திகை நிகழ்ச்சியை நடத்தியது.
இதை, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், பேரிடர் மற்றும் தீவிர விபத்து காலங்களில் மருத்துவக் குழுவினர் பதற்றமின்றி, விரைவாகவும், திட்டமிட்டும் செயல்பட்டு மனித உயிர்களை
காக்க எப்போதும்
தயார் நிலையில்
இருக்க வேண்டும்.
ஒத்திகை நிகழ்ச்சியின் போது, தவறுகளை சரிசெய்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் நிஜ விபத்துகளின் போது நாம்
தவறிழைக்க இடமே இருக்கக்கூடாது.
கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில், தற்போது நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கார்டியாக் வடிகுழாய் ஆய்வக வசதிகள் இல்லாததால், தலையில் பலத்த காயமடைந்தவர்கள் மற்றும் தீவிர அதிர்ச்சிக்குள்ளான நோயாளிகளை தாமதிக்காமல் உயர் சிகிச்சைக்கு உடனடியாகப் பரிந்துரைக்க வேண்டும்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 5 அபாயகரமான பெரிய தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. அங்கு எதிர்பாராதவிதமாக ஏதேனும் விபத்து நேரிட்டால், அதற்கு தேவையான மாற்று மருந்துகள் போதுமான அளவில் இருப்பில் உள்ளதா என்பதை
உறுதி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, அமோனியா அல்லது மெத்தனால் போன்ற நச்சு பாதிப்புகளுக்கான மருந்துகள் தேவையான அளவு கையிருப்பில் வைத்திருக்க
வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை முதல்வர் சத்யபாமா, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் சந்திரசேகர், மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் வேலு உள்பட பலர் கலந்து
கொண்டனர்.