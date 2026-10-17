த.வெ.க., பிரமுகரை வெட்டி விட்டு தப்பிய கும்பலில் முக்கிய நபர் கைது
த.வெ.க., பிரமுகரை வெட்டி விட்டு தப்பிய கும்பலில் முக்கிய நபர் கைது
UPDATED : அக் 16, 2026 10:49 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
கிருஷ்ணகிரி: ஊத்தங்கரையில், த.வெ.க., பிரமுகரை வெட்டி விட்டு தப்பியோடியவர்களில் முக்கிய நபரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை கலைஞர் நகரை சேர்ந்தவர் ஆதீம், 28. த.வெ.க., பிரமுகர். இவர் கடந்த, 14ம் தேதி இரவு, ஊத்தங்கரை த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜாவை சந்திந்து விட்டு, பல்சர் பைக்கில் வீடு திரும்பியுள்ளார்.
இரவு, 8:30 மணியளவில் பெரியார் நகர் அருகே சென்ற அவரை, காரில் வந்த மர்ம கும்பல் வெட்டியது. அப்பகுதி மக்கள் கூடியவுடன் மர்ம கும்பல் காரில் தப்பியது. கையில் வெட்டு காயங்களுடன் ஆதீம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
தப்பிய கும்பலை பிடிக்க, ஊத்தங்கரை டி.எஸ்.பி., ராமமூர்த்தி தலைமையில், 4 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த கொடமாண்டப்பட்டியில், வெங்கடேசன் என்பவரது விவசாய நிலத்தில் கொடுவாள், அரிவாள், கத்தி, ஜெர்கின் மற்றும் ஹெல்மெட் கிடந்தது. அதை காரில் தப்பிய கும்பல் போட்டு சென்றதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரிந்தது.
வெட்டுப்பட்ட ஆதீமும், அதே பகுதியை சேர்ந்த ரியாஸ் யாகூப் என்பவரும் நண்பர்களாக இருந்துள்ளனர். ரியாஸ் யாகூப்பின் குடும்ப விவகாரத்தில், ஆதீம் தலையிட்டதால் இருவருக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த முன் விரோதத்தில், ஆதீமை தீர்த்து கட்ட எண்ணிய ரியாஸ் யாகூப், தன் கூட்டாளி இருவருடன் சேர்ந்து காரில் வந்துள்ளார்.
சம்பவத்தன்று பைக்கில் தனியாக சென்ற ஆதீமை, பெரியார் நகர் அருகே வைத்து வெட்டியுள்ளனர். கையில் வெட்டு காயத்துடன், மக்கள் அதிகமுள்ள பகுதிக்கு ஆதீம் சென்றதால் அவர் உயிர் பிழைத்ததும் விசாரணையில் தெரிந்தது.
தலைமறைவாக இருந்த ரியாஸ் யாகூப், 34, நேற்று கிருஷ்ணகிரி, பொன்மலை கொட்டாய் பகுதியில் பதுங்கி இருந்தபோது, போலீசார் கைது செய்தனர். அவரது கூட்டாளிகளை தேடி வருகின்றனர்.