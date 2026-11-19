படப்பள்ளி சாலையோர முட்புதரை சொந்த செலவில் அகற்றிய மக்கள்
படப்பள்ளி சாலையோர முட்புதரை சொந்த செலவில் அகற்றிய மக்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 05:46 AM
ஊத்தங்கரை;ஊத்தங்கரையில்
இருந்து படப்பள்ளி செல்லும் சாலை, தர்மபுரி செல்லும் பிரதான சாலையில்
இருந்து படப்பள்ளி வரையிலான, 2 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு
இருபுறங்களிலும் முட்புதர்கள் மண்டி கிடந்தது.
இதனால் அவ்வழியாக
செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் எதிரே வரும் வாகனங்கள்
தெரியாமல் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடந்து வந்தது. இதனால், மிகுந்த
சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வந்தனர். இது குறித்து ஊத்தங்கரை
நெடுஞ்சாலைத்துறையினரிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை
எடுக்கவில்லை.
இதையடுத்து நேற்று படப்பள்ளி கிராம மக்களே
ஒன்றிணைந்து, தங்களது சொந்த செலவில் பொக்லைன் இயந்திரத்தை
வரவழைத்து, 2 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு சாலையின் இருபுறங்களிலும்
மண்டிக்கிடந்த முட்புதர்களை அகற்றி சுத்தம் செய்தனர்.
பொதுமக்களின் இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு
தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து ஊத்தங்கரை நெடுஞ்சாலைத்துறை
உதவி பொறியாளர் கிருபாகரனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது,
''படப்பள்ளி சாலையோர முட்புதர்கள் அகற்றுவது சம்மந்தமாக இதுவரை
எனக்கு எந்தவித தகவலும் வரவில்லை. வந்தால் உடனடியாக சரிசெய்து
தருகிறேன்,'' என்றார்.