ADDED : நவ 16, 2026 03:30 AM
ஓசூர்: சூளகிரி அருகே கோனேரிப்பள்ளியில், காரில் வந்த சிலர், நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:00 மணிக்கு, காரை நிறுத்தி விட்டு சாப்பிட சென்றனர்.
அப்போது ஒரு வாலிபர், காரின் பின்புற கண்ணாடியை உடைத்து, காருக்குள் இருந்த பேக்கை திருடினார். பொதுமக்கள் சத்தம் போடவே, அந்த வாலிபர் தன் யமகா பைக்கில் தப்பினார். சிறிது துாரத்தில் அவ்வழியாக வந்த கார், பைக் மீது மோதியதில் வாலிபர்
படுகாயமடைந்தார்.
கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவரை, சூளகிரி போலீசார் விசாரித்தனர். அவர் திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த நித்தியானந்தம், 29, என்பதும், கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு மார்க்கெட்டில், சுமை துாக்கும் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருவதும் தெரிந்தது. இவர் மீது, திருச்சியில் சில திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.