தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஓட்டலில் புகுந்து திருடியவர் ரசம் சாதம் சாப்பிட்டு 'எஸ்கேப்'

ஓட்டலில் புகுந்து திருடியவர் ரசம் சாதம் சாப்பிட்டு 'எஸ்கேப்'

ஓட்டலில் புகுந்து திருடியவர் ரசம் சாதம் சாப்பிட்டு 'எஸ்கேப்'

ADDED : ஆக 02, 2026 02:35 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 02:35 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஓசூர்: ஓசூரில், சாலையோர ஓட்டலுக்குள் புகுந்த மர்ம நபர், அங்கு சுவாமி முன் வைத்திருந்த உண்டியல்களில் இருந்த, 40,000 ரூபாயை திருடி கொண்டு, ரசம் சாதத்தை சாப்பிட்டு விட்டு தப்-பினார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் காரப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் ரஞ்-சனி, 39. ஓசூரிலுள்ள ராயக்கோட்டை சாலையில், அசோக் பில்லர் சர்க்கிள் அருகே, சாலையோரம் ஓட்டல் நடத்தி வரு-கிறார். நேற்று முன்தினம் மதிய உணவு விற்பனைக்கு பின், ஓட்-டலை மூடி விட்டு வீட்டிற்கு சென்றார். நேற்று காலை ஓட்ட-லுக்கு சென்றபோது சுவாமி படத்தின் முன், தன் குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்ல காணிக்கை செலுத்தி வந்த இரு உண்டி-யல்கள் உடைந்து கிடந்தன. ஓட்டலுக்கு பின்புறமாக உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர், உண்டியல்களை உடைத்து அதிலிருந்த, 40,000 ரூபாயை திருடி சென்றது தெரிந்தது. மேலும், நேற்று முன்தினம் மீதமான சாதம் மற்றும் ரசம் ஆகியவற்றை சாப்பிட்டு விட்டு, மர்ம நபர் அங்கிருந்து தப்பியதை ரஞ்சனி அறிந்தார்.புகார் படி, ஓசூர் டவுன் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். ரஞ்-சனி, தினமும் இரு உண்டியல்களிலும் தலா, 30 ரூபாய் வீதம், ஆண்டுக்கணக்கில் உண்டியலில் சுவாமிக்காக சேர்த்து வைத்த காணிக்கை, திருட்டு போனதால், அதிர்ச்சியில் உள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us