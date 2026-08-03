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கல்யாண காமாட்சியம்மன் கோவிலில் தேவாரம் முற்றோதுதல் நிகழ்ச்சி
கல்யாண காமாட்சியம்மன் கோவிலில் தேவாரம் முற்றோதுதல் நிகழ்ச்சி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:44 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் பாரதிதாசன் நகரில் உள்ள கல்-யாண காமாட்சியம்மன் கோவிலில், மரகத கூத்தன் அறக்கட்-டளை மற்றும் ஆண்ட அரசு உழவார திருப்பணிக்குழு ஆகியவை சார்பில், உலக நன்மைக்காகவும், மக்கள் நோய், நொடியின்றி ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டியும், சுந்தரர் அருளிய தேவாரம் முற்றோதுதல் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
மதுரை ஓதுவார் பொன் முத்துக்குமரன், மயிலாடுதுறை ஓதுவார் சிவக்குமார் ஆகியோர் தலைமையிலான குழுவினர், காலை, 9:00 முதல், மாலை, 6:00 மணி வரை இடைவிடாமல் தேவாரத்தை முற்றோதினர். பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்-பாடுகளை, கல்யாண காமாட்சியம்மன் கோவில் நிர்வாகிகள் செய்-திருந்தனர்.