கால்வாய்களுக்கு நிலம் வழங்கியோருக்கு 20 ஆண்டாகியும் இழப்பீடு கிடைக்காத நிலை
கால்வாய்களுக்கு நிலம் வழங்கியோருக்கு 20 ஆண்டாகியும் இழப்பீடு கிடைக்காத நிலை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:08 AM
ஓசூர்: ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணை பாசன கால்வாய்களுக்கு நிலம் வழங்கிய விவசாயிகளுக்கு, 20 ஆண்டுகளை கடந்தும் இழப்பீடு கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர்.
கர்நாடகா மாநிலம், நந்திமலையில் உற்பத்தியாகும் தென்பெண்-ணையாறு, 112 கி.மீ., துாரம் பயணித்து, தமிழக எல்லையை அடைகிறது. ஆற்று நீரை சேமிக்கும் வகையில், ஓசூர் அருகே கடந்த, 1995ம் ஆண்டு கெலவரப்பள்ளி அணை கட்டப்பட்டது. இங்கி ருந்து, கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு, தென்-பெண்ணை ஆற்றின் வழியாக உபரி நீர் திறந்து விடப்படும். இது-தவிர, கெலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து விவசாய பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கும் வகையில், வலது, இடது கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்-டுள்ளன.
குறிப்பாக, வலது கால்வாய், 21.99 கி.மீ., துாரமும், இடது கால்வாய், 25.50 கி.மீ., துாரத்திற்கும் வெட்டப்பட்டுள்ளன. இடது கால்வாயிலிருந்து, 5 கிளை கால்வாய்கள் செல்கின்றன. அதாவது மொத்தம், 72.57 கி.மீ., துாரத்திற்கு கால்வாய் வசதி உள்ளன. கடந்த, 2006ம் ஆண்டு முதல், ஆண்டுதோறும் ஓசூர், சூளகிரி தாலுகாவிலுள்ள, 8,000 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில், இருபோக விவசாய பாசனத்திற்கு, வலது, இடது கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படும்.
வலது, இடது மற்றும் கிளை கால்வாய்கள் வெட்ட, விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டன. அதற்காக விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், காமன்தொட்டி, நல்லகா-னகொத்தப்பள்ளி, அட்டகுறுக்கி, பேரண்டப்பள்ளி, தொரப்-பள்ளி, முத்தாலி உட்பட, 22 கிராமங்களில், ஆங்காங்கு விவசாயி-களுக்கு இழப்பீடு வழங்க
வில்லை. அதனால், இன்னமும் கால்வாய் செல்லும் இடம், விவ-சாயிகள் பெயரில் தான் உள்ளன. கடந்த, 20 ஆண்டுகளாக இதே நிலை நீடித்த போதும், நீர்வளத்துறை, வருவாய்த்துறையினர், விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு கிடைக்க எந்த முயற்சியும் செய்-யாமல் உள்ளனர்.
இது குறித்து, அணை நீர்பாசன சங்க நிர்வாகிகள் கூறும் போது, 'எந்தெந்த விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். எத்-தனை ஏக்கர் நிலங்கள் இதுபோன்று இழப்பீடு வழங்கப்படாமல், நீர்வளம் பெயரில் மாறாமல் உள்ளன என, அதிகாரிகளிடமே ஆவணங்கள் இல்லை. இதனால், இழப்பீடு கிடைப்பதில் சிரமம் நிலவுகிறது. அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கான நீர் திறக்க வந்த கலெக்டரிடமும் முறையிட்டுள்ளோம்' என்றனர்.