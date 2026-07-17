போதை பவுடர் கடத்திய மூவர் கைது

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:32 AM
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர், ஜூஜூவாடி சோதனை சாவடியில், மதுவிலக்கு பிரிவு எஸ்.எஸ்.ஐ., ரவிச்சந்திரன் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவர்களுக்கு கிடைத்த தகவல்படி, ஒரு தனியார் ஆம்னி பஸ்சில் ஏறி சோத-னையிட்டனர். பஸ்சில் பயணித்த கோயம்புத்தூர் அடுத்த குனி-யமுத்தூரை சேர்ந்த அமர் அலி, 23, என்பவரிடம், 15 கிராம் அள-விலான மெத்தபெட்டமைன் எனும் போதை பவுடர் இருந்தது தெரிந்தது.
அவருடன் பஸ்சில் பயணித்த சாதிக் அலி, 21, முகமது அர்சாத், 19, ஆகிய இருவர் உள்பட, மூவரையும் போலீசார் கைது செய்-தனர். விசாரணையில், இவர்கள் மூவரும் கடந்த இரு தினங்க-ளுக்கு முன், கோயம்புத்தூரில் இருந்து ரயிலில் பெங்களூரு சென்-றுள்ளனர். அங்கு பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்ற அவர்கள், மடிவா-ளாவில், ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் மூலம் மெத்தபெட்டமைன் எனும் போதை பொருளை வாங்கியது தெரிந்தது. அதன் மதிப்பு, 37,500 ரூபாய் ஆகும். இது குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசா-ரித்து
வருகின்றனர்.