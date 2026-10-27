/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பஸ் கண்ணாடி சேதம் மூவர் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:46 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:07 AM
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சூளகிரி; சேலம் மாவட்டம், சீலநாயக்கன்பட்டி குறிஞ்சி நகரை சேர்ந்தவர் ஸ்ரீதர், 42. தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக பஸ்சில், கண்டக்ட-ராக பணியாற்றி வருகிறார்; நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, 2:30 மணிக்கு, கிருஷ்ணகிரி டோல்-கேட்டை கடந்து ஓசூர் நோக்கி பஸ் சென்ற போது, ஸ்கூட்டரில் வந்த அடையாளம் தெரி-யாத, 3 பேர் பஸ்சை வழிமறித்து, கவனக்குறை-வாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் பஸ்சை ஓட்டி வந்ததாக கூறி தகராறில்
ஈடுபட்டனர்.
மேலும், கண்டக்டரை தகாத வார்த்தையால் திட்-டியதுடன், பஸ்சின் முன்பக்க கண்ணாடியை சேதப்படுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். இது தொடர்பாக, சூளகிரி போலீசில் கண்டக்டர் ஸ்ரீதர் புகார் செய்தார். போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.