புத்தக கடைக்காரரை கத்தியால் வெட்டிய மூன்று பேர் சேலம் போலீசில் சரண்
புத்தக கடைக்காரரை கத்தியால் வெட்டிய மூன்று பேர் சேலம் போலீசில் சரண்
ADDED : அக் 23, 2026 05:38 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே தனியார் பாரில் மது அருந்திய புத்தக கடைக்காரரை கத்தியால் வெட்டிய, 6 பேரில் மூவர், நேற்று சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் சரணடைந்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி, சப் ஜெயில் ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் முகேஷ், 36, புத்தக கடை நடத்தி வருகிறார். இவர், தன் நண்பரும், அதேபகுதியை சேர்ந்தவருமான ரமேஷ்குமார் என்பவருடன், கடந்த, 20 மாலை, கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட் அருகில் உள்ள தனியார் பாரில் மது அருந்தியுள்ளனர். பாரில், அடுத்த டேபிளில், கிருஷ்ணகிரி சத்ய
சாய் நகரை சேர்ந்த நித்தீஷ், ஜக்கப்பன் நகரை சேர்ந்த மஞ்சு, மற்றும் நால்வர் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது, அவர்கள், முகேஷை கத்தியால் வெட்டி விட்டு தப்பினர். இது குறி த்து, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீ
சார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று, சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவகத்தில், கத்தியால் வெட்டிய சம்பவத்தில் கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டையை சேர்ந்த சூர்யா, 19, சேலம் மாவட்டம், ஓமலுார் சூர்யா, 26 மற்றும் பன்னீர்செல்வம், 26, ஆகிய மூவர் சரணடைந்தனர். இது குறித்து, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் கூறியதாவது: காயமடைந்த முகேஷூக்கும், கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த மஞ்சு, நித்தீஷ் ஆகியோருக்கு முன்விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மூவர் சரண் அடைந்துள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய குற்றவாளிகளை தேடி வருகிறோம். அவர்கள் பிடிபட்டவுடன் முழு விபரம் தெரியவரும். இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.