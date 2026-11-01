அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்கு ரூ.46 லட்சத்தில் கழிவறை

ADDED : நவ 01, 2026 01:33 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஆர்.வி., அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், 2,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். பள்ளியில் போதிய கழிவறைகள் இல்லாததால், மாணவர்கள் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இதையறிந்த, 'மைவா பார்மா' என்ற தனியார் நிறுவனம், தங்களது சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியிலிருந்து, 46 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், புதிய கழிவறைகள் கட்டி கொடுத்துள்ளது. இதன் மூலம், 1,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயனடைவர்.கழிவறைகளை மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கும் விழா, பள்ளி தலைமையாசிரியர் வளர்மதி தலைமையில் நடந்தது. 'மைவா பார்மா' நிறுவன நிர்வாக இயக்குனர் பாஸ்கர் கிருஷ்ணா மற்றும் முரளி அஞ்சப்பர் ஆகியோர், கழிவறைகளை மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கினர். அவர்களுக்கு, பள்ளி மாணவர் ஒருவர், தான் வரைந்த விநாயகர் ஓவியத்தை பரிசாக வழங்கினார். நிறுவன அதிகாரிகள் சிவானந்தா, மயில்வாகனம், சரவணன், பாஸ்கர், சங்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.