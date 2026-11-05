கழிவுகளை கொட்ட முயற்சி டிராக்டர் ஓனருக்கு அபராதம்

ADDED : நவ 04, 2026 06:06 AM
ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், ஓசூர் ஒன்றியம், நல்லுார் பஞ்., உட்பட்ட அனுமந்தா நகரில்,
பஞ்.,க்கு சொந்தமான பூங்கா இடம் உள்ளது.
இங்கு, ஓசூர் மாநகராட்சி
பகுதியில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து, கழிவுகள் மற்றும்
குப்பையை டிராக்டரில் எடுத்து வந்து கொட்ட முயற்சி நடப்பதாக, ஓசூர்
பி.டி.ஓ., வெங்கடேசனுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற அவரது
தலைமையிலான அதிகாரிகள், கழிவு மற்றும் குப்பை கொட்ட
நிறுத்தியிருந்த டிராக்டரை கைப்பற்றினர். டிராக்டர் உரிமையாளரான
அனுமந்தாபுரத்தை சேர்ந்த வேணுகோபால், 46, என்பவரிடம்
விசாரித்தபோது, அவர், கழிவுகளை எங்கிருந்து ஏற்றி வருகிறேன்
என்பதை சரியாக விளக்கவில்லை. அதனால், அவருக்கு, 5,000 ரூபாய் அபராதம்
விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டது. மேலும், கழிவை கொட்ட விடாமல்
தடுத்து, அதிகாரிகள் டிராக்டரை திருப்பி அனுப்பினர்.