ஓசூர் மாநகராட்சியில் ரூ.22 கோடி குப்பை வரி பாக்கி ஊழியர்கள் அலட்சியத்தால் பாதித்துள்ள வியாபாரிகள்
ஓசூர் மாநகராட்சியில் ரூ.22 கோடி குப்பை வரி பாக்கி ஊழியர்கள் அலட்சியத்தால் பாதித்துள்ள வியாபாரிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:10 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
ஓசூர்: ஓசூர் மாநகராட்சி ஊழியர்களின் அலட்சியத்தால், 22 கோடி ரூபாய் குப்பை வரி பாக்கி உள்ளது. முன்தேதியிட்டு செலுத்த அறிவுறுத்துவதால், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாதித்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சியில், 2017 - 18ம் ஆண்டு, அப்போதைய அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், துாய்மை பாரத திட்டத்தில், வீடுகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு குப்பை வரி விதிக்கப்பட்டது.
அதாவது, குடியிருப்புகளுக்கு மாதம், 30 ரூபாய் வீதம், ஆண்டுக்கு, 360 ரூபாய், கடைகள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு மாதம், 300 ரூபாய் என, ஆண்டுக்கு, 3,600 ரூபாய் செலுத்த அரசாணை வெளியானது.
ஓசூர் மாநகராட்சி ஊழியர்கள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு மாதம், 300 ரூபாய் என்பதை, 6 மாதத்திற்கு, 300 ரூபாய் என, தவறுதலாக கணினியில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். அதை, கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் செலுத்தி வந்தன.
இச்சூழ்நிலையில், 2023ல் ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனராக பொறுப்பேற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சினேகா, கடைகள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு தவறுதலாக குப்பை வரியை, கணினியில் பதிவேற்றம் செய்திருப்பதை கண்டறிந்து, பாக்கி பணத்தை முன்தேதியிட்டு செலுத்த உத்தரவிட்டார்.
இதனால், கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள் பல ஆயிரம் ரூபாய் மொத்தமாக செலுத்த வேண்டிய நிலை உருவாகியதால், வரியை செலுத்த மறுத்தன. அதேபோல், வீடுகளுக்கும் குப்பை வரி அதிகமாக விதித்ததால், மக்களும் செலுத்த ஆர்வம் காட்டவில்லை. அதனால், குப்பை வரி தற்போது, 22.08 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வசூலாகாமல் உள்ளது.
ஓசூர் மாநகராட்சியில் தற்போது, 11,170 வணிக ரீதியிலான கட்டடங்கள், 92,469 குடியிருப்புகள், 682 தொழிற்சாலைகள், 9 அரசு கட்டடங்கள், 29 கல்வி நிறுவனங்களுக்கு குப்பை வரி வசூல் செய்யப்படுகிறது.
இதில், அதிகபட்சமாக வணிக ரீதியான கட்டடங்களுக்கு, 15.37 கோடி ரூபாயும், குடியிருப்புகளுக்கு, 6.60 கோடி ரூபாயும் குப்பை வரி பாக்கி உள்ளது. மாநகராட்சி ஊழியர்களின் தவறால், குப்பை வரி பாக்கி உருவாகியுள்ளது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில், சொத்து வரியை செலுத்தும்போது, முதலில் குப்பை வரிக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத்தொகை போக, மீதமுள்ள தொகை தான், சொத்து வரிக்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது. இது மக்களுக்கு சுமையை ஏற்படுத்தி வருவதால், முன்தேதியிட்டு செலுத்துமாறு கூறிய, குப்பை வரியை தள்ளுபடி செய்ய கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கடந்த, 2024 டிச., 21ம் தேதி ஓசூரில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை துவக்கி வைத்த அப்போதைய அமைச்சர் நேரு, 'ஓசூர் மாநகராட்சியில், 2022 ஏப்., 1 முதல் கணக்கிட்டு, குப்பை வரியை வசூல் செய்கிறோம். கடந்த, 2017 முதல், 5 ஆண்டு காலத்திற்கு வரியை தள்ளுபடி செய்ய, முதல்வரிடம் அனுமதி பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார். ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
தற்போது ஆளும் கட்சியான, த.வெ.க., அரசு, குப்பை வரியை முன்தேதியிட்டு செலுத்துமாறு கூறிய உத்தரவை மட்டுமாவது நிறுத்தி வைத்துவிட்டு, தற்போதைய குப்பை வரியை மட்டும் வசூல் செய்ய, வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.