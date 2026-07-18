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பயிர்களில் உயர் அடர்த்தி நடவு குறித்து பயிற்சி

பயிர்களில் உயர் அடர்த்தி நடவு குறித்து பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:23 AM

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ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வட்டார வேளாண்மைத்துறையின் அட்மா திட்டம் சார்பில், பி.முதுகானப்பள்ளி கிராமத்தில், தோட்-டக்கலை பயிர்களில் உயர் அடர்த்தி நடவுமுறை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து, விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம் நடந்தது.

ஓசூர் வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் புவனேஸ்-வரி தலைமை வகித்து, தரமான விதைகளை தேர்ந்தெடுத்து, விதை நேர்த்தி செய்வதன் முக்கி-யத்துவம் குறித்தும், விவசாயிகளுக்கான தனித்-துவ அடையாள அட்டை பதிவு செய்வதன் அவ-சியம் மற்றும் பயன்கள் பற்றியும் விளக்கி கூறினார்.

அதியமான் வேளாண்மை கல்லுாரி உதவி பேராசிரியர் ரோகிணி, தோட்டக்கலை பயிர்-களில் உயர் அடர்த்தி நடவு முறை தொழில்நுட்-பங்கள் மற்றும் மண் மாதிரி சேகரிக்கும் தொழில்-நுட்ப முறைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார். உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் ஸ்ரீதர், காய்கறி பயிர்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், மானிய விபரங்கள் பற்றி விளக்கமளித்தார். அட்மா திட்ட வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர் சுகுணா, உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் காவியா, கலையரசி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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