ADDED : நவ 18, 2026 05:42 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், பர்கூர் தாலுகா சின்னமட்டாரப்பள்ளி கிராமத்தில், சமச்சீர்
உர பயன்பாடு மற்றும் உர பயன்பாட்டு திறனை அதிகரித்தல் குறித்த பயிற்சி
நடந்தது. வேளாண் உதவி இயக்குனர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார்.
வேளாண்
அலுவலர் பவித்ரா பேசுகையில், ''பசுந்தாள் உரங்களான சணப்பை,
தக்கைப்பூண்டு உள்ளிட்ட பயிர்களை வளர்த்து, பூக்கும் பருவத்திற்கு
முன், மண்ணில் உழுது தகுந்த முறையில் மக்க செய்ய வேண்டும். உயிர்
உரங்களான அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போபாக்டிரியா, அசட்டோபாக்டர்
உள்ளிட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தி பாதுகாக்க
வேண்டும். அறுவடைக்கு பின் கிடைக்கும் தாவர கழிவுகளை எரிக்காமல்,
மக்கச்செய்து மண்ணில் சேர்க்க வேண்டும்,'' என்றார்.
வேளாண் அறிவியல்
நிலைய பேராசிரியர் குணசேகர் பேசுகையில், ''சமச்சீரான உர பயன்பாடு
என்பது மண் பரிசோதனை அடிப்படையில் பேரூட்ட சத்துக்களையும்,
நுண்ணுாட்ட சத்துக்களையும் சரியான அளவிலும், விகிதத்திலும்
இடுவதாகும். உர பயன்பாட்டு திறமை என்பது இடப்பட்ட
ஊட்டச்சத்துக்களில் எவ்வளவு பயிரால் உண்மையில்
உறிஞ்சப்படுகிறது என்பதை அளவிடுகிறது. சமச்சீரான பயன்பாடு,
எந்தவொரு ஊட்டச்சத்தும் விடுபடாமல் தாவர வளர்ச்சியை தடுக்காமலும்,
வீணாக்காமலும் இருப்பதை உறுதி செய்வதன் மூலம், உர பயன்பாட்டு திறனை
நேரடியாக அதிகரிக்கிறது,'' என்றார்.