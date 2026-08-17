'மனித உயிர்களுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்கும் மரங்களை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும்'
'மனித உயிர்களுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்கும் மரங்களை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும்'
ADDED : ஆக 13, 2026 03:07 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நேற்று நடந்தது. மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு தலைவரும், மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதியுமான லதா தலைமை வகித்து நீதிமன்ற வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் பணியை துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:
மரம் நடுவிழா என்பது பெயரளவிற்கு நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு மரத்தை வளர்த்தால், என்னென்ன பயன் என்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மரம் ஒரு உயிர். மனித உயிர்களுக்கு ஆக்சிஜனை வழங்கும் உயிர். வெயிலை தாங்கி, நிழல் தந்து, குளிர்ச்சி, துாய்மையாக்கும், பசு-மையாக்கும் உயிர். அதை நாம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். ஒரு மரத்தை வெட்ட பயன்படும் கோடரிக்கு கூட துணையாக இருப்பதும் ஒரு மரக்கட்டைதான் என்பதை உணர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மரத்தை, நாம் ஒவ்வொருவரும் நட்டு, இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி ராஜசிம்மவர்மன், சிறப்பு மாவட்ட நீதி-பதி லீலா, முதன்மை சார்பு நீதிபதி சுரேஷ்குமார், சிறப்பு சார்பு நீதிபதி பத்மநாபன், நீதிபதிகள் தேவராஜ், மிஸ்பா செல்வப்பிரி-யங்கா, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் மணிமாறன், வனத்-துறை அலுவலர்கள், வழக்கறிஞர்கள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.