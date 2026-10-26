/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கல் கடத்த முயன்ற லாரி பறிமுதல்; ஒருவர் கைது
ADDED : அக் 25, 2026 02:17 AM
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கிருஷ்ணகிரி: மத்துார் எஸ்.ஐ., அன்பழகன் மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் சாணிப்பட்டி அருகே பற்றி அருகே மத்துார்பதி - வள்ளிபட்டி சாலையில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த லாரியை நிறுத்தி சோதனை இட்டதில், 4 யூனிட் கற்கள் கடத்த முயன்றது தெரிந்தது. லாரியை ஒட்டி வந்த போச்சம்பள்ளி அடுத்த சின்ன ஆலேரஹள்ளியை சேர்ந்த சங்கர், 53, என்பவரை கைது செய்து, லாரியை பறிமுதல் செய்தனர். லாரி உரிமையாளரான பர்கூர் அடுத்த போயர்கொட்டாயை சேர்ந்த கணேஷ்குமார், 35, என்பவர் ஒரு மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.