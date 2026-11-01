சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்புவது தான் த.வெ.க., அரசின் சாதனை: வேலுார் மேயர்
சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்புவது தான் த.வெ.க., அரசின் சாதனை: வேலுார் மேயர்
ADDED : நவ 01, 2026 01:29 AM
கிருஷ்ணகிரி: ''சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்புவது தான், த.வெ.க., அரசின் சாதனையாக உள்ளது,'' என, வேலுார் மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா பேசினார்.
கிருஷ்ணகிரி ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட, தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில், த.வெ.க., அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயலாளர்கள் மதியழகன், பிரகாஷ் வேப்பனஹள்ளி, தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன் முன்னிலை வகித்தனர். கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கிருஷ்ணகிரி, தி.மு.க., கிழக்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் லட்சுமி பிரியா தலைமை வகித்தார். மேற்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் விஜயஸ்ரீ வரவேற்றார்.இதில், வேலுார் மாநகராட்சி மேயர் சுஜாதா பேசியதாவது:
கவர்ச்சி வாக்குறுதிகளை கூறி, ஆட்சியை பிடித்த, த.வெ.க., அரசு, 6 மாதங்களில் தமிழகத்தை அழிவு பாதையில் கொண்டு செல்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்மை இந்தியாவிலேயே அதிகபட்ச விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்டவற்றால் வளர்ச்சியின் அழிவுப்பாதைக்கு சென்றுள்ளது. இதுவரை தமிழகத்தில் நடக்காத, 17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவம் நடந்துள்ளது. சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னை, மின்வெட்டு, விலைவாசி உயர்வு, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பின்ன்மை இவைதான் அரசின் சாதனைகளா. இதை தட்டிக்கேட்டால் கைது நடவடிக்கை நடக்கிறது. தி.மு.க., மிசா, தடா, பொடா, ஆட்சி கலைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்த கட்சி. இதற்கெல்லாம் அஞ்ச மாட்டோம்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
தி.மு.க., பேச்சாளர் ஸ்ரீலேகா, கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட மகளிர் தொண்டரணி அமைப்பாளர் புஷ்பா, மாநில அமைப்புசாரா ஓட்டுனரணி செயலாளர் செங்குட்டுவன், மாநில வர்த்தகரணி துணைச்செயலாளர் சீனிவாசன், கிருஷ்ணகிரி நகர பொறுப்பாளர்கள், தி.மு.க., நிர்வாகிகள் உட்பட, 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.