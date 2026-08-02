/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ காரில் குட்கா கடத்திய இரண்டு பேர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 02:32 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஹட்கோ ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., அறிவழகன் மற்றும் போலீசார், ஓசூர் - கிருஷ்ணகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பி.கே.ஆர்., நகர் சந்திப்பு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் மாலை வாகன சோதனை செய்தனர். அவ்வழி-யாக வந்த டாடா நெக்சான் காரை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை, கர்நாடகா மாநிலம், அத்திப்பள்ளியிலிருந்து சூளகிரிக்கு கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
இதனால், காரில் இருந்த சூளகிரி அருகே தியாகரசனப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த மளிகைக்கடை உரிமையாளர் சுரேஷ், 35, பஸ்தலப்பள்ளியை சேர்ந்த விக்கி, 35, ஆகிய, 2 பேரை போலீசார் கைது செய்ததுடன், 46,299 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 62 கிலோ குட்கா மற்றும் 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கார் ஆகிய-வற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.