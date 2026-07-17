விபத்தால் ஏற்பட்ட தகராறு: இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:38 AM
ஓசூர்: கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு, பன்னார்கட்டா ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் ஜெயின், 29, தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவர், சக ஊழியரான ஷாஹின் ஷா, 52, என்பவருடன் கடந்த, 14ல், சூளகிரி நோக்கி ஹோண்டா அமேஸ் காரில் சென்றுள்ளார். மாலை, 4:00 மணி அளவில், ஜூஜூவாடி மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது முன்னால் சென்ற டிப்பர் லாரி மீது, கார் உரசியது.
இதுகுறித்து, டிப்பர் லாரி டிரைவர் மஞ்சுநாத், லாரி உரிமையாள-ரான ஓசூர் குமுதேப்பள்ளியை சேர்ந்த மாதேஷிற்கு தெரிவித்-துள்ளார். காரில் வந்தவர்களின் விபரங்களையும் வாங்கி அனுப்பி உள்ளார். லாரி உரிமையாளரான மாதேஷ், ஜெயக்குமார் ஜெயி-னுக்கு போன் செய்து, பேரண்டப்பள்ளி மேம்பாலம் அருகே வரு-மாறு கூறியுள்ளார்.அங்கு வந்த அவர்களை, மாதேஷ், 35, மற்றும் வடிவேல், 38, மற்றும் சிலர் சேர்ந்து இரும்பு ராடால் அடித்து உள்ளனர். இது குறித்து, நேற்று முன்தினம் ஜெயக்குமார் ஜெயின் அளித்த புகார் படி, ஓசூர் ஹட்கோ போலீசார், மாதேஷ் மற்றும் வடிவேல் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, மேலும் சிலரை தேடி வரு-கின்றனர்.