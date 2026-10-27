தகராறில் பீர் பாட்டிலால் தாக்கிய இருவர் மீது வழக்கு
தகராறில் பீர் பாட்டிலால் தாக்கிய இருவர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 27, 2026 06:17 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி, பழையபேட்டை, காந்தி ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் அருண்குமார், 34. கடந்த, 24ம் தேதி இரவில், கிருஷ்ணகிரி தமிழ்நாடு ஓட்டல் அருகே, தன் ஸ்கார்பியோ காரை நிறுத்தி இருந்தார். காரை வெளியில் எடுத்துச் செல்ல முடியாமல், அருகில் ஒரு மகேந்திரா எக்ஸ்.யூ.வி., கார் நின்றது. அந்த காரை சற்று ஓரமாக எடுத்து விடும்படி, அந்த காரில் இருந்தவர்களிடம் கேட்டுள்ளார். காரை எடுக்க மறுத்த அவர்கள், அருண்குமாரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு, கையில் வைத்திருந்த பீர் பாட்டிலால் தலையில் அடித்தனர். ரத்தவெள்ளத்தில் சரிந்த அருண்குமார், கிருஷ்ணகிரி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, உயர் சிகிச்சைக்காக, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
அவர் அளித்த புகார் படி, கிருஷ்ணகிரி டவுன் போலீசார், அவரை தாக்கிய காவேரிப்பட்டணம் அடுத்த திம்மாபுரத்தை சேர்ந்த அஜய் மோகன், 27, சின்ன முத்துாரை சேர்ந்த குமரவேல், 45, ஆகிய இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.