காரில் குட்கா கடத்தல் இருவருக்கு 'காப்பு'

ADDED : அக் 20, 2026 02:34 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் சிப்காட் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., ஜெய்கணேஷ் மற்றும் போலீசார், தமிழக எல்லையிலுள்ள ஜூஜூவாடி சோதனைச்சாடியில் வாகன சோதனை செய்தனர். அவ்வழியாக வந்த டெயோட்டா எட்டியோஸ் காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு கே.ஆர்.புரா மார்க்கெட்டிலிருந்து, கோவை மாவட்டத்திற்கு, தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் கர்நாடக மாநில மதுபானங்களை கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
இதனால், காரை ஓட்டி சென்ற அதன் உரிமையாளரான, கோவை மாவட்டம், தொட்டியம்பாளையத்தில் வசிக்கும், நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு அருகே நல்லகவுண்டன்பாளையத்தை சேர்ந்த பகலவன், 35, துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே லிங்கம்பட்டி வடக்கு தெருவை சேர்ந்த லட்சுமி நாராயணன், 35, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, கார் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 118 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், 2,400 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 30 பாக்கெட் கர்நாடக மதுபானம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.கோவை மாவட்டம், தொட்டியம்பாளையத்திற்கு புகையிலை பொருட்களை கடத்தி சென்று, சூலுார், சின்னியம்பாளையம் மற்றும் இருகூர் பகுதிகளில் உள்ள மளிகைக்கடைகளுக்கு விற்பனை செய்ய கொண்டு செல்வது தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக, கோவை சின்னியம்பாளையத்தை சேர்ந்த மணி, 28, என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.