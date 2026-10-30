சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வீட்டில் 18 பவுன் நகை திருடிய இருவர் கைது
சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வீட்டில் 18 பவுன் நகை திருடிய இருவர் கைது
UPDATED : அக் 29, 2026 05:42 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:27 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் குமுதேப்பள்ளி காந்தி நகரிலுள்ள பென்னாமடம் சாலையை சேர்ந்தவர் ஸ்டாலின் அமிர்தராஜ், 36. பெங்களூருவில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக உள்ளார்.
இவர் மனைவி நிர்மலா, இவர்களுக்கு மகன், மகள் உள்ளனர். கடந்த, 17ம் தேதி மதியம், 1:00 மணிக்கு வீட்டை பூட்டி விட்டு, தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு அருகே ஜக்கசமுத்திரம் கிராமத்திற்கு குடும்பத்துடன் சென்றார்.கடந்த, 20ம் தேதி திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த, 18 பவுன் நகை மற்றும் 75 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள், 30,000 ரூபாய் திருட்டு போனது தெரிந்தது. மேலும், போலீசார் மோப்பநாய் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க, மிளகாய் பொடியை மர்ம நபர்கள் துாவி சென்றனர். ஸ்டாலின் அமிர்தராஜ் புகார்படி, ஹட்கோ போலீசார் அப்பகுதியிலுள்ள 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.
இதில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்துார் அருகே தோப்புப்பட்டியை சேர்ந்த ஆனந்த், 20, திருச்சி மாவட்டம், எடமலைப்பட்டி புதுார் சாத்தையாபட்டி சாலையில் உள்ள சீல நகரை சேர்ந்த பிரகாஷ், 26, ஆகியோர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. இருவரையும் நேற்று கைது செய்த போலீசார், நகையை மீட்பதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவ்வழக்கில் மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.