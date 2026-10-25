போச்சம்பள்ளி திருட்டு வழக்கில் மேலும் இருவர் கைது: 10 பவுன் நகை மீட்பு
போச்சம்பள்ளி திருட்டு வழக்கில் மேலும் இருவர் கைது: 10 பவுன் நகை மீட்பு
ADDED : அக் 24, 2026 04:12 AM
போச்சம்பள்ளி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி அடுத்த கெங்கிநாயக்கம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சிவன், 43, கார்பென்டர். கடந்த, 18ல், இவரது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், மர்ம நபர்கள் புகுந்து, 20 பவுன் நகை மற்றும், 3 லட்சத்தை திருடி சென்-றனர். இது குறித்து போச்சம்பள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கடந்த 20ல், தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அடுத்த குட்டூரை சேர்ந்த பிரபு, 38, அவரது மைத்துனர் கோகுல், 26 ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், இவ்-வழக்கில் தொடர்புடைய, அர்ஜூணன், 38, திருப்-பதி, 36, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: ஆந்திரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் பிரபு. இவர், தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அடுத்த குட்டூரில் தங்கி கட்டட வேலை செய்து வந்துள்ளார். இவரது மைத்துனர் கோகுல் ஆகியோருடன் சேர்ந்து திருட்டிற்கு திட்டமிட்டுள்ளனர். இவர்கள், கூட்டாளிகளான குப்பத்தை சேர்ந்த மற்ற இருவ-ருடன் பூட்டியிருக்கும் வீடுகளை நோட்டமிட்டு, திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அவர்களை சிசிடிவி காட்சிகள், அவர்களது மொபைல் டவர் இருப்பிடத்தை வைத்து தற்-போது கைது செய்துள்ளோம். அவர்களிடமிருந்து, 10 பவுன் நகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் எந்தெந்த இடங்களில் திருட்டில் ஈடுபட்-டுள்ளனர் என்பது குறித்து விசாரித்து வரு-கிறோம்.
இவ்வாறு கூறினர்.