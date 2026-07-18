கர்நாடக வாலிபர் கொலையில் மேலும் இருவருக்கு காப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM
பேரிகை; கர்நாடக மாநில வாலிபர் கொலையில், மேலும் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கர்நாடகா மாநிலம், சிக்பல்லாபூர் அருகே ராமோஜிஹள்ளியை சேர்ந்த மோகன், 25, சரக்கு வாகன டிரைவர்.
இவரது அண்ணன் கேசவா, 27. இருவரும் கடந்த, 4ம் தேதி இரவு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பேரிகை அருகே சிகரலப்பள்ளியில், சாலையோரம் சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு துாங்கினர். 5ம் தேதி அதிகாலை அவ்வழியாக மாருதி ஸ்விப்ட் டிசையர் காரில் குடிபோ-தையில் வந்த மர்ம நபர்கள், இருவரிடமும் பணம் கேட்டு தகராறு செய்து தாக்கினர். பொது-மக்களிடம் உதவி கேட்க நடந்து சென்ற கேச-வாவை, காரில் பின்தொடர்ந்து சென்று, இரும்பு ஸ்பேனரால் தாக்கி கொன்று விட்டு, மர்ம நபர்கள் தப்பி சென்றனர். பேரிகை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கர்நாடகா மாநிலம், மாலுார் அருகே மேலனுாரை சேர்ந்த முரளி, 23, கமலேஷ், 21, ஆகிய இருவரை கடந்த, 15ம் தேதி கைது செய்தனர்.
மேலும் தலைமறைவாக இருந்த, மாலுார் அருகே மாரண்டஹள்ளியை சேர்ந்த சந்திரசேகர், 25, கோலார் அருகே கொண்டராஜனஹள்ளியை சேர்ந்த சந்தோஷ், 27, ஆகிய இருவரை, நேற்று கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, மாருதி ஸ்விப்ட் டிசையர் கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.