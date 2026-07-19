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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ இரு தரப்பினர் தகராறு ஐந்து பேருக்கு காப்பு

இரு தரப்பினர் தகராறு ஐந்து பேருக்கு காப்பு

இரு தரப்பினர் தகராறு ஐந்து பேருக்கு காப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:10 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:10 AM

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ராயக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே குட்டூர் கிரா-மத்தை சேர்ந்தவர் மல்லையன், 56. விவசாயி; இவரது அண்ணன் துாரன், 57. இவர்களுக்குள் நிலப்

பிரச்னை உள்ளது.

கடந்த, 14ம் தேதி மாலை, 4:00 மணிக்கு, இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, ஒருவரை ஒருவர் கைகளால் தாக்கி கொண்டனர். மல்லையன் கொடுத்த புகார்படி, துாரன் மற்றும் அவரது மகன் முரளிதரன், 22, ஆகிய இருவரை ராயக்கோட்டை போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். அதேபோல், முரளிதரன் புகார்படி, மல்லையன், அவரது மகன்கள் சரத்குமார், 22, ரஞ்சித்குமார், 21, ஆகிய, 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அனைவரும் ஜாமினில் விடு-விக்கப்பட்டனர்.

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