வெவ்வேறு சம்பவத்தில் பெண் உட்பட இருவர் பலி

ADDED : ஆக 03, 2026 01:52 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி அருகே, பையனப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முனுசாமி, இவர் மனைவி ராஜம்மாள், 51. கூலித்தொழிலாளி; நேற்று முன்தினம் மதியம், 3:20 மணிக்கு, கிருஷ்ணகிரி - ஓசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பையனப்பள்ளியிலுள்ள ஓட்டல் அருகே நடந்து சென்றார்.
அப்போது அவ்வழியாக அதிவேகமாக வந்த கார், அவர் மீது மோதியதில் படுகாயமடைந்து பலியானார். காரை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக, எம்.சாண்ட் விற்பனை செய்யும், கிருஷ்ணகிரி ராஜிவ் நகரை சேர்ந்த பிரசாந்த், 28, மீது, கிருஷ்ண-கிரி தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.சேலம் மாவட்டம், ஓமலுார் அருகே வேங்கயனுாரை சேர்ந்தவர் ராக்கியண்ணன், 40. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்-கோட்டை அருகே பி.செட்டிப்பள்ளியில் உள்ள கிரானைட் நிறுவ-னத்தில் பணியாற்றி வந்தார். கடந்த மாதம், 31ம் தேதி இரவு, 7:00 மணிக்கு, ராக்கியண்ணனுக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதால், அவரை சக ஊழியரான அசோக் என்பவர் தன் ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பைக்கில், பின்னால் அமர வைத்து அழைத்து சென்றார்.
தேன்கனிக்கோட்டை அருகே பென்னங்கூர் பகுதியில், ராக்கி-யண்ணனுக்கு தலைசுற்றல் ஏற்பட்டு பைக்கிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்தார். அவரை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், தேன்கனிக்-கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அங்கு அவர் உயிரிழந்தார். தேன்கனிக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.