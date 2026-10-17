டூவீலர் கவிழ்ந்து வாலிபர் காயம் மேம்பாலம் கோரி மழையில் மறியல்
டூவீலர் கவிழ்ந்து வாலிபர் காயம் மேம்பாலம் கோரி மழையில் மறியல்
ADDED : அக் 17, 2026 04:32 AM
கிருஷ்ணகிரி: மத்துார் அருகே ரவுண்டானா சுவற்றில் பைக் மோதி எலக்ட்ரீஷியன் படுகாயமடைந்தார். ரவுண்டானா சுற்றளவை குறைக்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் மழையில் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட் டம், செங்கத்தை சேர்ந்தவர் விஜய், 30, எலக்ட்ரீஷியன். நேற்று ஓசூருக்கு வேலைக்காக சென்றிருந்தார். பணி முடிந்து நேற்று மாலை கிருஷ்ணகிரி வழியாக பைக்கில் வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளார். அப்போது மழையோடு, பைக்கை விஜய் ஓட்டி வந்துள்ளார். மாலை, 6:30 மணியளவில் கண்ணன்டஹள்ளி கூட்ரோடு அருகே சென்றபோது ரவுண்டானா வெளிப்பக்க சுவரில் பைக் மோதி கவிழ்ந்தது. படுகாயமடைந்த விஜய்க்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டது. அருகிலிருந்தவர்கள் மீட்டு, மத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.இந்நிலையில், கூட்ரோட்டில் உள்ள ரவுண்டானாவின் விட்டம் பெரிய அளவில் இருப்பதால், வாகனங்கள் அதன் விளிம்பை ஒட்டி செல்லும் நிலை உள்ளது. எனவே ரவுண்டானாவின் விட்டத்தை குறைக்க வேண்டும். நான்கு புறமும் வாகனங்கள் வரும் இப்பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் எனக்கூறி, அப்பகுதி மக்கள் நேற்றிரவு கண்ணன்டஹள்ளி கூட்ரோட்டில் மழையில் நனைந்தபடி மறியலில் ஈடுபட்டனர். மத்துார் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, 'மறியல் நடத்த இது நேரமில்லை, கலைந்து செல்லுங்கள், அதிகாரிகளிடம் பேசி விரைவில் தீர்வு காணப்படும், எனக்கூறி அவர்களை கலைத்தனர். இதனால் நேற்றிரவு, 7:00 முதல், 7:30 மணி வரை போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.