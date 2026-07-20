வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:48 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது குறித்து, கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பதிவு செய்து, 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து புதுப்பித்து, வேலை கிடைக்காத இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் தமிழக அரசு உதவித் தொகை வழங்கி வருகிறது.
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாத பொது பிரிவினருக்கு, மாதாந்-திர உதவித் தொகையாக, 200 ரூபாய், மாற்றுத்திறனாளிக்கு, 600 ரூபாய், தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு, 300 ரூபாய், 12ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பொது பிரிவினருக்கு, 400 ரூபாய், மாற்றுத்திறனா-ளிகளுக்கு, 750 ரூபாய், பட்டதாரி பொது பிரிவினருக்கு, 600 ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, 1,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
உதவித்தொகை பெறும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர், 45 வயதும், இதர வகுப்பினர், 40 வயதும் மாற்றுத்திறனாளிக-ளுக்கு வயது வரம்பும் இல்லை. மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம், 72,000 ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். உதவித் தொகைக்கான விண்ணப்பத்தை http://tnvelaivaaippu.gov.in அல்லது www.tnvelaivaaippu.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதவிறக்கம் செய்து ஆக., 31க்குள் நேரில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.