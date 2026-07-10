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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ திறக்கப்படாத சமுதாய கழிவறை மாநகராட்சிக்கு ரூ.25 லட்சம் வீண்

திறக்கப்படாத சமுதாய கழிவறை மாநகராட்சிக்கு ரூ.25 லட்சம் வீண்

திறக்கப்படாத சமுதாய கழிவறை மாநகராட்சிக்கு ரூ.25 லட்சம் வீண்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:45 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:45 AM

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ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி, 9வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ஆவலப்பள்ளியில், 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், ஆண்கள், பெண்களுக்கு தனித்தனியாக சமுதாய கழிவறை கட்டப்பட்டுள்ளது. பணிகள் முடிந்து ஒன்றரை ஆண்டுக்கு மேலாகியும், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து விடப்படவில்லை. இதனால் மாநகராட்சி சார்பில் செலவு செய்த பணம் வீணாகியுள்ளது. கழிவறைகளின் தண்ணீர் தேவைக்காக, தரைமட்ட தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், போர்வெல் வசதி செய்யவில்லை.

லாரியில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து ஒருமுறை நிரப்பினர். ஆனால், தொட்டியை சரியாக ஒப்பந்ததாரர் கட்டாததால், தொட்டியில் தண்ணீர் நிற்காமல் வடிந்து விட்டது. தற்போது, தரைமட்ட தொட்டியில் இருந்த மோட்டாரை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்று விட்டதாக, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. கழிவறை கட்டடத்திற்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கழிவறை மட்டும் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.

மாநகராட்சி ஊழியர்களிடம் விசாரித்தபோது, 'மோட்டார் திருடப்பட்டு விட்டது. நான் பார்த்து கொள்கிறேன் எனக்கூறி, அந்த வார்டு கவுன்சிலர் கிருஷ்ணப்பா, கழிவறை சாவியை வாங்கி சென்று விட்டார்' என்றனர்.

கவுன்சிலர் கிருஷ்ணப்பாவிடம் கேட்டபோது, ''கவுன்சிலரிடம் சாவி இருப்பதாக யார் சொன்னது. கழிவறை சாவியை நான் வைத்து கொண்டு என்ன பூஜை செய்வதா. பலமுறை கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் கூறி விட்டேன். ஆனால், கழிவறையை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. ஒப்பந்ததாரர் பணியை சரியாக செய்யவில்லை,'' என்றார்.

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