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வீரபத்ரசுவாமி கோவில் திருவிழா தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன்

வீரபத்ரசுவாமி கோவில் திருவிழா தலையில் தேங்காய் உடைத்து நேர்த்திக்கடன்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:31 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:31 AM

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பர்கூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பர்கூர் அடுத்த கொல்-லப்பள்ளி, பத்ரகவுண்டர் வட்டம் கிராமத்தில் குரும்பர் பழங்குடியின மக்களின் வீரபத்ர சுவாமி கோவில் திருவிழா நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:30 மணிக்கு வீரபத்-திர சுவாமி கோவில் விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தொடர்ந்து, குரும்பர், பழங்குடியின மக்களின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளான பாங்கா, தப்பட்டை ஆகியவற்றை இசைத்தபடி வீரபத்ர சுவாமி பற்றிய பஜனைகளை இரவு முழு-வதும் பாடினர்.

நேற்று காலை, 6:30 மணியளவில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீரபத்ர சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, பக்தர்கள் தலையில் தேங்காய் உடைக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில், பக்தர்கள் மண்டியிட்டு வீரபத்ர சுவாமி முன் அமர, கோவில் பூசாரி அவர்கள் தலைமீது தேங்காய் உடைத்து, வேண்-டுதலை நிறைவேற்றினார்.

ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வீரபத்ர சுவாமி அருள் பெற்றனர். அனைவருக்கும் அன்-னதானம் வழங்கப்பட்டது.

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