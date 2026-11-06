கூட்டுறவு ரேஷன் கடைகளில் காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை

ADDED : நவ 06, 2026 01:48 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி, காந்திரோடு சாலையில் உள்ள ரேஷன் கடையில், வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனையை, கிருஷ்ணகிரி, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முகுந்தன் நேற்று துவக்கி வைத்தார். கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையின் சார்பில், 100 ரூபாய்க்கு வழங்கப்படும் இத்தொகுப்பில், பெரிய வெங்காயம் அரை கிலோ, தக்காளி அரை கிலோ, கத்திரிக்காய் கால் கிலோ, உருளைக்
கிழங்கு கால் கிலோ, கேரட்- 200 கிராம், பீன்ஸ்- 200 கிராம், பச்சை மிளகாய்- 100 கிராம், எலுமிச்சை- 100 கிராம், இஞ்சி- 50 கிராம் மற்றும் தேங்காய் ஒன்று என, 10 வகையான காய்கறி தொகுப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. இதை நீண்ட வரிசையில் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கி சென்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவு சங்க மண்டல இணைப்பதிவாளர் நடராஜன், துணைப்பதிவாளர் (பொது வினியோக திட்டம்) சிவகுருநாதன், வட்ட மேலாண்மை உற்பத்தியாளர் விற்பனை சங்க பொது மேலாளர் சரவணன், தமிழக அரசு அலுவலர் ஆசிரியர் வெற்றி சங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் விஜயகுமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இந்த காய்கறி தொகுப்பு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், ஊத்தங்கரை என, மூன்று ஊர்களில், தலா ஒரு ரேஷன் கடையில், நேற்று முதல், 3 நாட்களுக்கு மட்டும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது, என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.