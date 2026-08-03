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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஏரியில் மண் அள்ளிய வாகனங்கள் பறிமுதல்

ஏரியில் மண் அள்ளிய வாகனங்கள் பறிமுதல்

ஏரியில் மண் அள்ளிய வாகனங்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 03, 2026 01:46 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:46 AM

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போச்சம்பள்ளி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி ஸ்டேஷன் எஸ்.எஸ்.ஐ., சரவணன் மற்றும் போலீசார், பழனி ஆண்டவர் நகர் பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.

அப்போது, அப்பகுதியில் உள்ள ஏரியில், உரிய அனுமதியின்றி பொக்லைன் மூலம் மண் அள்ளுவது தெரிந்தது. அதனால் அங்கு சென்ற போலீசார், பொக்லைன் மற்றும் டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், டிப்பர் லாரி உரிமையாளரும், டிரைவருமான மடத்தானுார் பகுதியை சேர்ந்த கவரன், 57, பொக்லைன் டிரைவர் அருவி, 47, போக்கம்பட்டியை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் சக்தி, 42, ஆகிய, 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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