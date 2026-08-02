பசு வதை தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வர வி.எச்.பி., கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
பசு வதை தடுப்பு சட்டம் கொண்டு வர வி.எச்.பி., கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:32 AM
ஓசூர்: ஓசூர், மீரா மகால் திருமண மண்டபத்தில், அகில இந்திய விசுவ ஹிந்து பரிஷத் வட தமிழகம் சார்பில், மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் இரு நாள் கூட்டம், கோபூஜையுடன் நேற்று காலை துவங்கியது. மாவட்ட தலைவர் சாந்தகுமார் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் மஞ்சுநாத் முன்னிலை வகித்தார். மாநில அமைப்பு செயலாளர் கிரண்குமார் வரவேற்றார். சேவா அமைப்பின் அமைப்பாளர் ராகவலு, விசுவ ஹிந்து பரிஷத் அகில பாரத இணை செயலாளர் நாகராஜன் ஆகியோர் பேசினர்.
கூட்டத்தில், ஆலய தரிசன கட்டணத்தை, ஹிந்து சமய அறநி-லையத்துறை ரத்து செய்ய வேண்டும். கட்டாய மதமாற்றத்தை தடை செய்ய வேண்டும். பசு வதை தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். கோவிலுக்கு பண்டிகை காலங்களில் இயக்கப்-படும் சிறப்பு பஸ்களில் மறைமுகமாக கூடுதல் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகிறது. அதை அரசு தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உட்பட பல்வேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்-பட்டன. மாநில பொறுப்பாளர்கள் பாலாஜி, பாலமணிமாறன், ராமன், ராஜாஜி, ஞானகுருஜி உட்பட, 27 மாவட்டங்களிலிருந்து நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.