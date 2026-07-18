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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு 47 நாளுக்கு பின் நீர்வரத்து சரிவு

ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு 47 நாளுக்கு பின் நீர்வரத்து சரிவு

ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு 47 நாளுக்கு பின் நீர்வரத்து சரிவு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:29 AM

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ஓசூர்; ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு, 47 நாட்களுக்கு பின் நீர்வரத்து, 1,000 கன அடிக்கு கீழ் சென்றுள்-ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே தென்-பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே, கெலவரப்பள்ளி அணை கட்டப்பட்டு தண்ணீர் சேமிக்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து உபரிநீர், தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறக்கப்படுகிறது. கடந்த மே 31 முதல், நேற்று முன்தினம் வரை தொடர்ந்து, 47 நாட்களாக கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு, 1,000 கன அடிக்கு மேல் நீர்வரத்து இருந்தது. போதிய நீர் இருப்பு இருந்ததால், அணைக்கு வரத்தான நீர் முழுவதும் தென்-பெண்ணை ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது.

கடந்த, 47 நாட்களுக்கு பின், கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து, 1,000 கன அடிக்கு கீழ் நேற்று சரிந்தது. அதாவது நேற்று முன்தினம் காலை, 1,057 கன அடியாக இருந்த நீர்

வரத்து, நேற்று காலை, 852 கன அடியாக குறைந்-தது. அணையிலிருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில், 914 கன அடி நீர் திறந்து விடப்பட்டது.

கர்நாடகா மாநிலத்திருந்து, கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வரும் நீரில் பெங்களூரு நகரின் சுத்தி-கரிக்கப்படாத தொழிற்சாலை மற்றும் குடியிருப்பு கழிவுகள் அதிகளவில் கலப்பதால், 47 நாட்களாக ஆற்றில் அதிகளவில் நுரை பெருக்கெடுத்தது.

நேற்று நீர்வரத்து, 1,000 கன அடிக்கு கீழ் சரிந்த நிலையில், நுரை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்-டது. ஆனால், வழக்கம் போல் நேற்றும் ரசாயன நுரை பெருக்கெடுத்த வண்ணம் இருந்தது. இது விவசாயிகளை கவலை

யடைய செய்துள்ளது.

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