/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 05:05 AM
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ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு,
527 கன அடி நீர்வரத்து இருந்தது.
கர்நாடக மாநில நீர்பிடிப்பு
பகுதியில் பெய்த மழையால் நேற்று காலை நீர்வரத்து, 697 கன அடியாக
அதிகரித்தது. அணையின் மொத்த உயரமான, 44.28 அடியில், 41.16 அடிக்கு
நீர் இருப்பு இருந்தது. அணையிலிருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில், 697 கன அடி
நீரும் திறந்து விடப்பட்டது. வலது, இடது கால்வாய்களில் பாசனத்திற்கு
நீர் திறக்கப்படவில்லை. அணையிலிருந்து ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட
நீரில், ரசாயனம் கலந்திருந்ததால், தென்பெண்ணை ஆற்றில் ரசாயன நுரை
பெருக்கெடுத்து துர்நாற்றம் வீசியது. இது தொடர் கதையாகி விட்டதால்,
விவசாயிகள் அதிருப்தியில் உள்ளனர். தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை
எடுக்க, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.